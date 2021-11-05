Рада разблокировала подписание закона о реформе НБУ, который нужен для получения транша от МВФ

Законопроект поддержали 53 депутата, восемь выступили против, 198 воздержались и 52 не голосовали.

Авторами проекта являются лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и ее однопартиец Михаил Цимбалюк. Они утверждали, что рассмотрение законопроекта №5850 и принятие по нему решения состоялось с нарушениями требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады.

Контекст:

Законопроект №5850 парламент принял во втором чтении 19 октября. Этот нормативный акт предусматривает совершенствование действующих положений закона о Нацбанке и приведение их "в соответствие с лучшей мировой практикой". В тот же день Рада приняла еще два законопроекта о реформе НБУ.

Эти три закона усиливают независимость НБУ и реформируют банковскую сферу Украины, проинформировала пресс-служба партии "Слуга народа".

Принятие этих трех законов, а также нового закона о Национальном антикоррупционном бюро, который Рада проголосовала во втором чтении 19 октября, были необходимы для получения Украиной транша от Международного валютного фонда Украины, сообщил в Telegram глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Еще один закон, необходимый для сотрудничества с МВФ, – о корпоративном управлении в банках – Рада приняла в июне. Таким образом, парламент принял весь пакет из пяти законов по программе сотрудничества с МВФ, уточнил Железняк.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by. Решение должны утвердить руководство МВФ и исполнительный совет Фонда. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в размере около $700 млн. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что исполнительный совет МВФ утвердит договоренности о новом транше в ноябре.