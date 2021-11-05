Стефанчук подписал закон об олигархах

Бывший и нынешний спикеры оспаривали право подписать закон об олигархах, в итоге это сделал Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать еще президент Владимир Зеленский.

Скриншот: rada.gov.ua

Верховная рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа.

Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.