Нардеп Магера: Этот закон не про олигархов, не про деньги. Это про монополизацию влияния на СМИ

"Этот законопроект не про олигархов, не про деньги. Это про монополизацию влияния на средства массовой информации. Это значит, что вы справедливость никогда не получите, вы не сможете отстаивать свою точку зрения нигде. Потому что монопольно будет решать по сути дела один человек. Сегодня – это [президент Украины Владимир] Зеленский. Завтра – еще не известно, кто может быть", – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.