ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Магера: Этот закон не про олигархов, не про деньги. Это про монополизацию влияния на СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Магера: Монопольно будет решать по сути дела один человек. Сегодня это Зеленский. Завтра еще не известно, кто может быть
Сергей Магера: Монопольно будет решать по сути дела один человек. Сегодня – это Зеленский. Завтра – еще не известно, кто может быть
Фото: Сергей Магера / Facebook

Если закон об олигархах в ступи в силу, это будет означать установление монопольного влияния президента страны на деятельность средств массовой информации, заявил в эфире телеканала "Украина 24". народный депутат Сергей Магера.

"Этот законопроект не про олигархов, не про деньги. Это про монополизацию влияния на средства массовой информации. Это значит, что вы справедливость никогда не получите, вы не сможете отстаивать свою точку зрения нигде. Потому что монопольно будет решать по сути дела один человек. Сегодня – это [президент Украины Владимир] Зеленский. Завтра – еще не известно, кто может быть", – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.

3 ноября Рада проголосовала за уточнение текста законопроекта. 

Теги: Верховная Рада, СМИ, закон, законопроект, олигархи, президент, Сергей Магера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Это не ножки, это волшебство!" Каменских позировала в ультракоротких шортах
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
"Вот это мышцы". Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
  "В "Танцах" мне говорили: "Что ты постоянно идеальная? Давай, плохо станцуешь? Нужна изюминка". Ризатдинова рассказала о закулисье проекта
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
"Женщина-стержень". 66-летняя Долина показала фигуру в сильно облегающем прозрачном платье
"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе
"Фигуристая", "Куколка". 45-летняя ведущая ТСН Падалко станцевала в "голом" топе
Застреливший оператора Болдуин подтвердил слова костюмера об отсутствии хаоса на съемках "Ржавчины"
Застреливший оператора Болдуин подтвердил слова костюмера об отсутствии хаоса на съемках "Ржавчины"
"Красивый ангел". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела свадебное платье
"Красивый ангел". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела свадебное платье
Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку. Фото
Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку. Фото
"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь
"Прошу на … с моей страницы". Экс-муж Ани Лорак объяснил, почему матерится их 10-летняя дочь
  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД
  "Пожалели и отпустили". Филолог Авраменко рассказал, чем задобрил полицию после нарушения ПДД
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки на лобке
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Семенович станцевала на пляже в декольтированном платье
"Помидорчик", "Спелая вкусная ягодка". 41-летняя Семенович станцевала на пляже в декольтированном платье
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Сбылась еще одна мечта". Влад Яма показал, как отдыхает на Мальдивах с семьей
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (428704)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (315638)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (115944)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (102247)
5
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (102241)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (92737)
7
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (84103)
8
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (67120)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS