Третьякову отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной Рады за высказывания о смерти Полякова

Решение поддержали 234 нардепа. Против проголосовали трое депутатов, все они – из фракции "Слуга народа".

Сразу после голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть зал парламента.

Отстранение Третьяковой связано с ее неэтичными высказываниями в сторону внефракционного нардепа Антона Полякова, умершего в начале октября.

"Антон Поляков – не враг, а человек, который считал своей обязанностью бороться за правду и справедливость. Человек с большой буквы, для которого принципиальность была на первом месте... Он герой нашего времени, которого жестоко убили, кто бы что ни говорил – его убили. И мы, как коллеги, должны разобраться в этом деле, это наша обязанность перед Антоном Поляковым", – заявила с трибуны парламента после решения Рады внефракционный депутат и сожительница Полякова Анна Скороход.

Нардеп обратилась к депутатам с просьбой создать временную следственную комиссию для расследования смерти Полякова. Также она заявила, что Третьякову необходимо лишить депутатского мандата. После ее выступления депутаты почтили память Полякова минутой молчания.