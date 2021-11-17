"Это реальная узурпация власти". Береза прокомментировал намерение "Слуги народа" принять закон о столице

Борислав Береза: Меня не интересует фамилия мэра, а смущает то, что после принятия этого закона можно уже не пытаться избираться мэром Киева Фото: my.ua

"То, что сейчас происходит, все больше показывает, что главное для Зеленского – не интересы киевлян, а удовлетворение своих желаний и амбиций, которые он прячет за красивыми словами. После такого шага президент потеряет доверие почти четырехмиллионного города, а также доверие международных партнеров. А еще меня удивляет, что Зеленский не хочет дождаться выводов Венецианской комиссии. Видимо, ему уже доложили, что Венецианская комиссия уже рассматривает это чудо-проект и там замечаний на три тома. Закон о столице от "слуг" – это уже реальная узурпация власти и наступление на местное самоуправление, сворачивание демократии. И нам нужно этому противодействовать. Всячески", – подчеркнул он.

Принятие антиконституционного закона о столице с целью устранить мэра Киева Виталия Кличко является проявлением неуважения к киевлянам, считает Береза.

"Их не смущает, что это противоречит решению Конституционного Суда от 2003 года, что тем самым они лишают прав избранного гражданами мэра, а это лишает прав всех киевлян самостоятельно выбирать себе власть в городе. Зеленский совсем сошел с ума в своей борьбе с Кличко. Своими неловкими попытками устранить политического оппонента Зеленского Банковая плюет в глаза всем киевлянам. Меня не интересует фамилия мэра, а смущает то, что после принятия этого закона можно уже не пытаться избираться мэром Киева, потому что настоящая власть будет у главы КГГА, которого назначает президент. Поэтому не важно, кого выберут киевляне, а важнее, кого назначит президент", – резюмировал экс-нардеп.