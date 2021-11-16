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Белоцерковец: Законопроект о столице от "Слуги народа", который рассмотрят наспех в четверг, – это узурпация власти в Киеве

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Дмитрий Белоцерковец: В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах
Дмитрий Белоцерковец: В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах
Фото: kievvlast.com.ua

Законопроект о столице, который Рада собирается рассмотреть 18 ноября, противоречит Конституции и дает партии "Слуга народа" возможность узурпировать власть в Киеве, заявил 16 ноября на своей странице в Facebook депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

"Слуги" выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента "Слуги народа" решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти, и их нарушение ведет к авторитаризму", – написал Белоцерковец.

Законопроект откладывает выборы в районные советы, в то время как райгосадминистрации будут существовать до 2025 года, добавил он.

"В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райсоветов озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом Министров. Это узурпация власти", – написал депутат от УДАРа.

Политик считает, что законопроект намеренно прописан так, чтобы еще до 2025 года не проводить выборы в районные советы.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в трех из 10 районов "слуги" не смогут преодолеть даже барьер 5%", – заявил Белоцерковец.

Он призвал партию "Слуга народа" не нарушать Конституцию и Европейскую хартию местного самоуправления ради политических выгод.

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/4745811632152458

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

Теги: Верховная Рада, Киев, УДАР, КГГА, Конституционный Суд, самоуправление, Киевсовет, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, Слуга народа
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