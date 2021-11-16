Белоцерковец: Законопроект о столице от "Слуги народа", который рассмотрят наспех в четверг, – это узурпация власти в Киеве

Дмитрий Белоцерковец: В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах Фото: kievvlast.com.ua

"Слуги" выбрали путь к авторитаризму вместо поражения на предстоящих выборах в Киеве и хотят отобрать у киевлян их город. С нарушением регламента "Слуги народа" решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти, и их нарушение ведет к авторитаризму", – написал Белоцерковец.

Законопроект откладывает выборы в районные советы, в то время как райгосадминистрации будут существовать до 2025 года, добавил он.

"В переходный период, который может занять до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование к моменту создания районных исполкомов. Они будут подчиняться главе КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании райсоветов озвучен, но провести выборы будет невозможно до завершения "сложнейшей" процедуры согласования границ районов с Кабинетом Министров. Это узурпация власти", – написал депутат от УДАРа.

Политик считает, что законопроект намеренно прописан так, чтобы еще до 2025 года не проводить выборы в районные советы.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы "слуги" ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года. А знаете почему? Потому что результаты социологических опросов свидетельствуют – минимум в трех из 10 районов "слуги" не смогут преодолеть даже барьер 5%", – заявил Белоцерковец.

Он призвал партию "Слуга народа" не нарушать Конституцию и Европейскую хартию местного самоуправления ради политических выгод.