Бывший нардеп Кривошея заявил, что законопроект о столице в нынешней редакции приведет к кризису местного самоуправления в Киеве

"Сразу скажу, что законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами. Так или иначе, остается целый ряд проблемных вопросов, которые требуют решения и на которые сегодня пока нет четких ответов. Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева (сегодня Киев получает 40%)? Это достаточно важный вопрос, ведь это миллиарды, за которые можно было бы развивать город, перестраивать инфраструктуру и т.п.", – заявил Кривошея.
Политик подчеркнул, что власть организовала встречу с киевлянами после того, как законопроект был согласован комитетом ко второму чтению, и вряд ли это было реальным обсуждением. В результате принятия законопроекта в столице может образоваться двоевластие и кризис местного самоуправления, считает он.
"Проектом закона вводится переходный период шесть месяцев, за который появится "префект" – новый глава КГГА. Однако главы РГА остаются при своих полномочиях до момента создания районных исполкомов. Законопроектом не определены четкие сроки, когда должны быть проведены первые (или очередные) выборы в районные советы, а значит, и непонятно, когда появятся исполкомы этих советов. Итак, райгосадминистрации будут себе работать под контролем префекта и дальше делить местные бюджеты? Это лишь дает основания "завалить" процесс проведения децентрализации местных властей в Киеве и, как мне кажется, вообще "похоронить" идею с восстановлением районных советов. Такого, конечно, допустить нельзя", – написал Кривошея.
Он считает, что власть должна отвергнуть политические амбиции ради интересов киевлян и не принимать законопроект.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.
Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.
В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.
Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.