Бывший нардеп Кривошея заявил, что законопроект о столице в нынешней редакции приведет к кризису местного самоуправления в Киеве

"Сразу скажу, что законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами. Так или иначе, остается целый ряд проблемных вопросов, которые требуют решения и на которые сегодня пока нет четких ответов. Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева (сегодня Киев получает 40%)? Это достаточно важный вопрос, ведь это миллиарды, за которые можно было бы развивать город, перестраивать инфраструктуру и т.п.", – заявил Кривошея.

Политик подчеркнул, что власть организовала встречу с киевлянами после того, как законопроект был согласован комитетом ко второму чтению, и вряд ли это было реальным обсуждением. В результате принятия законопроекта в столице может образоваться двоевластие и кризис местного самоуправления, считает он.

"Проектом закона вводится переходный период шесть месяцев, за который появится "префект" – новый глава КГГА. Однако главы РГА остаются при своих полномочиях до момента создания районных исполкомов. Законопроектом не определены четкие сроки, когда должны быть проведены первые (или очередные) выборы в районные советы, а значит, и непонятно, когда появятся исполкомы этих советов. Итак, райгосадминистрации будут себе работать под контролем префекта и дальше делить местные бюджеты? Это лишь дает основания "завалить" процесс проведения децентрализации местных властей в Киеве и, как мне кажется, вообще "похоронить" идею с восстановлением районных советов. Такого, конечно, допустить нельзя", – написал Кривошея.

Он считает, что власть должна отвергнуть политические амбиции ради интересов киевлян и не принимать законопроект.