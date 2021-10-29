ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Бывший нардеп Кривошея заявил, что законопроект о столице в нынешней редакции приведет к кризису местного самоуправления в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геннадий Кривошея: Законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами
Геннадий Кривошея: Законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами
Фото: Геннадій Кривошея / Facebook

Закон о столице от нардепов фракции "Слуга народа" провалился при обсуждении с общественностью, написал в своем Facebook бывший народный депутат Геннадий Кривошея.

"Сразу скажу, что законопроект о столице начал проваливаться на первых минутах обсуждения с общественностью и экспертами. Так или иначе, остается целый ряд проблемных вопросов, которые требуют решения и на которые сегодня пока нет четких ответов. Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет громады 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева (сегодня Киев получает 40%)? Это достаточно важный вопрос, ведь это миллиарды, за которые можно было бы развивать город, перестраивать инфраструктуру и т.п.", – заявил Кривошея.

Политик подчеркнул, что власть организовала встречу с киевлянами после того, как законопроект был согласован комитетом ко второму чтению, и вряд ли это было реальным обсуждением. В результате принятия законопроекта в столице может образоваться двоевластие и кризис местного самоуправления, считает он.

"Проектом закона вводится переходный период шесть месяцев, за который появится "префект" – новый глава КГГА. Однако главы РГА остаются при своих полномочиях до момента создания районных исполкомов. Законопроектом не определены четкие сроки, когда должны быть проведены первые (или очередные) выборы в районные советы, а значит, и непонятно, когда появятся исполкомы этих советов. Итак, райгосадминистрации будут себе работать под контролем префекта и дальше делить местные бюджеты? Это лишь дает основания "завалить" процесс проведения децентрализации местных властей в Киеве и, как мне кажется, вообще "похоронить" идею с восстановлением районных советов. Такого, конечно, допустить нельзя", – написал Кривошея.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3294366744183015&id=100008291649615

Он считает, что власть должна отвергнуть политические амбиции ради интересов киевлян и не принимать законопроект.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

Теги: Верховная Рада, налоги, КГГА, самоуправление, децентрализация, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным
  Ольга Горбачева сменила имя и фамилию и намекнула на развод с Никитиным
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
Фитнес-блогер снялась на фоне гроба с мертвым отцом и выложила снимки в сеть
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
Экс-участник "Танцев со звездами" Горуна заявил, что начал готовиться к чемпионату мира по карате
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
48-летняя Клум крупным планом показала свою промежность
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS