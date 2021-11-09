Кличко: Если меня снимут с должности главы КГГА, я однозначно буду бороться. С подключением внешнего фактора

"Есть ст. 140 и ст. 146 Конституции Украины, где прописано, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской администрации. То есть если снимают, это нарушение Конституции – ключевого закона Украины. А президент – не будем забывать – гарант Конституции. Так что, на самом деле, я надеюсь, что таких вещей не будет происходить", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что надеется на грамотных юристов в команде президента, которые подсказали ему, "что этого нельзя делать".

При этом, по словам мэра Киева, руководство государства рассматривает несколько вариантов снятия его с должности: если план увольнения "волевым решением" президента не проходит, то сделать это попытаются с помощью парламента.

"Сейчас собираются проводить [через Верховную Раду] закон про столицу, который якобы даст возможность [меня уволить]… Но он тоже будет нарушать статью Конституции. То есть уже не президент будет [увольнять], а хотят сделать через парламент. Под видом децентрализации, реформ и так далее", – рассказал Кличко.

По его мнению, назначение на должность главы КГГА другого человека может привести к двоевластию в городе.

"Можете себе представить: когда два водителя в одной машине, которая движется, начинают дергать за руль: один – в одну, другой – в другую сторону... Есть очень большая опасность, что эта машина далеко не проедет. До первого перекрестка. И закончиться может трагически. Это может нарушить систему управления в городе", – считает Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что, если его вдруг снимут с должности главы КГГА, "сдаваться ни в коем случае не будет" и "однозначно будет бороться".

"Буду всеми своими методами, силами доводить неправоту. Возможностей у меня достаточно много. С подключением и внешнего фактора… Если мы задекларировали европейское направление развития, если мы задекларировали направление в Европу и мы хотим быть европейской страной, европейским городом, то должны быть европейские стандарты. А разрушение местного самоуправления, которое является базисом демократии, я считаю, – это очень грубое нарушение. И в этом случае я буду бороться. Если кто-то думает, что Кличко опустит руки, они ошибаются", – заявил городской голова.

По его мнению, на Банковой разрабатывают все эти сценарии, поскольку очень хотят руководить столицей.

"Есть старая пословица: еще, по-моему, Наполеон сказал: "Кто владеет Парижем, владеет Францией". В данном случае огромное желание руководить столицей. Ну, были выборы местные, и представитель "Слуги народа" принимал участие в данных выборах. По-моему, пятое место занял. Шанс был… Но киевляне не доверили, не дали такого права", – сказал он.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00