Кличко: Кто инициатор обысков? Я не думаю, что это Зеленский. Но, возможно, близкие к нему люди

"Во-первых, все деньги, которые я имею, – это деньги, заработанные моими кулаками. Все видели, как я их заработал. И если кто-то хочет отобрать эти деньги, тогда заходите в ринг, попробуйте. Это первое. Второе: если деньги киевлян кто-то хочет отобрать, я точно так же буду биться за эти деньги, как за свои", – сказал Кличко.

По его словам, деньги общины должны работать только на Киев, на потребности киевлян.

"Таких разговоров со мной не было – чтобы кто-то требовал деньги. Я думаю, что все это связано знаете с чем? С влиянием. Я об этом говорил. Кто владеет Киевом – владеет Украиной. Наполеон говорил: "Владеющий Парижем владеет Францией". Это исключительно связано с политической борьбой. Хотя она нечестная. Потому что обыски, которые проходят, – я четко уверен: они проходят по заданию, по четкой команде", – отметил Кличко.

Журналист уточнил в мэра столицы, кто инициатор обысков в ряде коммунальных предприятий Киева, а также в департаментах Киевской городской госадминистрации.

"Я думаю, что очень близкие люди к… Я не думаю, что это [президент Владимир] Зеленский. Я думаю, что близкие люди где-то там… Я одно могу сказать. Причина этому всему – подорвать доверие, репутацию… к возможному политическому конкуренту. Я только так расцениваю те действия, которые происходит", – подчеркнул Виталий Кличко.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

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