Кличко: В следующем году запланирована реконструкция Крещатика. Каштаны там точно будут

На замечание журналиста о том, что он помнит каштаны на Крещатике в середине 1980-х, Кличко сказал: "Мне тоже не нравится Крещатик. В следующем году запланирована полностью реконструкция Крещатика. Достаточно дорогое удовольствие – больше 1 млрд грн это будет стоить. С учетом полностью гидроизоляции, всех переходов, смены полностью плитки, полностью концепция… И каштаны на Крещатике будут, могу успокоить тебя".

Мэр добавил, что Крещатик будет узнаваем после реконструкции.

"Он будет абсолютно старый новый Крещатик", – уточнил городской голова.

"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube