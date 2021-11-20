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ПОЛИТИКА

Кличко призвал ответить обществу на шокирующую информацию о "вагнергейте"

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Виталий Кличко: Речь идет о государственной безопасности нашей страны
Виталий Кличко: Речь идет о государственной безопасности нашей страны
Фото: udar.party

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко назвал шокирующими обнародованные факты срыва операции "вагнергейт" и заявил, что общество должно получить ответы. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Кличко, вопрос срыва операции по задержанию участников частной военной компании "Вагнер" является вопросом национальной безопасности, на который общество должно получить ответы.

"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны. Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники", – написал Кличко.

Контекст:

Накануне бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба рассказал, что операция по вагнеровцам была перенесена по указанию президента Владимира Зеленского, слова которого передал глава Офиса президента Андрей Ермак. Сам Бурба считает, что перенос стал причиной провала.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. "Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда", – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что "специальное мероприятие" СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

В расследовании говорится, что, по словам тогдашнего главы военной разведки Василия Бурбы, президент Украины знал о спецоперации и одобрил ее проведение, а Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить информацию Бурбы.

В ОП заявили, что расследование не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то "слил", и подчеркнули, что Ермак "не отвечает за какие-либо планы разведки" и "не имеет права ничего приказывать разведке".

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Беларусь, Вагнер, ЧВК
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