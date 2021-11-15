Парламентская ВСК подтвердила существование спецоперации по задержанию вагнеровцев и назвала ее сценарии

В начале Безуглая отметила, что в разведывательной терминологии не употребляется слово "спецоперация". Вместо него используется термин "специальное активное мероприятие".

ВСК подтвердила, что с 2014 года СБУ и Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) документируют участие российских военных и наемников в войне против Украины. С первой половины 2018 года украинская разведка изучала деятельность ЧВК "Вагнер" на Донбассе, в частности проводила фейковые "собеседования" с боевиками якобы для их найма на охрану нефтяных объектов в Сирии и Ливане. Разведка провела около 2 тыс. таких "собеседований" для выманивания информации и документов. Затем разведчики воплотили в жизнь легенду, что предполагаемый вербовщик погиб в Сирии.

В дальнейшем все полученные данные разведка передала СБУ.

"ВСК получила данные о том, что на одном из оперативных совещаний ГУР МО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 лиц, отобранных из 396 идентифицированных лиц, с территории РФ в страну, где существовала бы возможность их официального задержания, и принято решение о проведении отдельного специального активного мероприятия", – говорит Безуглая.

ВСК установила, что совместное мероприятие разведки и СБУ началось в конце июня 2020 года. Поэтому подлежат опровержению сообщения некоторых СМИ о многолетнем планировании мероприятия, подчеркнула Безуглая.

Активное мероприятие предусматривало выманивание 33 активных наемников с территории РФ якобы в Венесуэлу. С этой целью разведчики ввели нового так называемого вербовщика для группы. ВСК отметила, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать проведение этого мероприятия, поскольку оно было начато в конце июня 2020-го.

Также в ВСК выяснили, что это мероприятие проводили только украинские разведчики и контрразведчики. Спецслужбы других стран, таких как США, Израиль, Великобритания и Турция, не были задействованы.

В ВСК также узнали, что было несколько возможных сценариев по захвату наемников. В частности, наемников должны были выманить по одному из маршрутов:

Москва – Стамбул;

Москва – Минск – Стамбул;

Москва – Минск.

В дальнейшем украинские спецслужбы использовали бы механизм международного правового сотрудничества, чтобы привлечь наемников к ответственности.

Также рассматривался вариант выманить наемников по маршруту Москва – Минск – Стамбул. Во время пролета самолета над территорией Украины мог быть задействован один из следующих сценариев:

одному из пассажиров становится плохо и ему нужна срочная медпомощь;

угроза террористического акта;

принудительная посадка самолета.

Данные, собранные ВСК, показывают, что мероприятие по выманиванию наемников перенесли с 25 июля на 30 июля 2020-го. Кто и на каком уровне принял такое решение ВСК, не установила.

"Вместе с тем ВСК установила отсутствие любого документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого чиновника. ВСК также не нашла доказательств того, что президент Украины давал личное распоряжение руководству ГУР МО отсрочить активное мероприятие. Также установлено, что руководитель Офиса президента не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МО по поводу отсрочки любого разведывательного мероприятия", – заявила Безуглая.

Она добавила, что министр обороны может санкционировать некоторые действия в рамках активного мероприятия только в части дополнительного привлечения ВСУ и не может управлять проведением такого мероприятия в целом.