Бутусов заявил, что Бурба подтвердил причастность Ермака к переносу операции по вагнеровцам. Безуглая опровергла

"На допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых я писал в своих статьях по данному скандалу, и привел много новых деталей и фактов, которые подтверждают предательство и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины", – пишет журналист.

По его словам, Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном и был детально согласован.

"Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента [Украины Владимира] Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро. После задержания террористов в Минске и обращения России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможного предательства. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента", – отметил Бутусов.

Также журналист уверяет, что Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

Вместе с тем глава ВСК Марьяна Безуглая в Facebook сообщила, что обнародованные Бутусовым данные не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что заседание подпадало под гриф о гостайне.

"Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич [Бурба] будет давать фейковый вариант государственной тайны... Вызываю Юрия Бутусова на слушание. Время и место будет сообщено. Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное", – написала она.