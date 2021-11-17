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Бурба сказал, что отложить задержание вагнеровцев предложил Ермак, чтобы вступило в силу перемирие на Донбассе – расследование Bellingcat

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Бурба сказал, что отсрочить спецоперацию предложил Ермак
Бурба сказал, что отсрочить спецоперацию предложил Ермак
Фото: EPA

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сообщил расследователям Bellingcat, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию по задержанию членов российской частной военной компании "Вагнер" на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, опубликованном 17 ноября.

Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, которые отвечали за проведение спецоперации под названием "Авеню", прибыли в Офис президента за день до отправки наемников из Москвы, то есть 23 июля.

Bellingcat отмечает, что об этом рассказали как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи.

"Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят и они не смогли встретиться с ним лично. По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – говорится в расследовании.

За день до этого, 22 июля 2020 года, было достигнуто соглашение о перемирии на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля.

"По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет как запланировано и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться... Бурба ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу. По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР, предложили сократить задержку операции до четырех дней", – указано в материале. 

Таким образом, дату вылета и захвата наемников должны были перенести на среду, 29 июля 2020 года.

"В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу", – добавили расследователи.

В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

В расследовании также говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение.

Контекст:

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider. 

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Беларусь, Владимир Зеленский, Вагнер, Bellingcat, Офис президента Украины, Василий Бурба, Роман Баранецкий, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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