Бурба сказал, что отложить задержание вагнеровцев предложил Ермак, чтобы вступило в силу перемирие на Донбассе – расследование Bellingcat

Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, которые отвечали за проведение спецоперации под названием "Авеню", прибыли в Офис президента за день до отправки наемников из Москвы, то есть 23 июля.

Bellingcat отмечает, что об этом рассказали как сам Бурба, так и бывшие сотрудники разведки, которые говорили, что он позвонил им сразу после встречи.

"Бурба и Баранецкий намеревались сделать последний доклад о грядущей спецоперации. Однако, как Бурба рассказал Bellingcat, Зеленский в тот момент был занят и они не смогли встретиться с ним лично. По словам Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – говорится в расследовании.

За день до этого, 22 июля 2020 года, было достигнуто соглашение о перемирии на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля.

"По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что если спецоперация пройдет как запланировано и завершится задержаниями 25 июля, то перемирие закончится, не успев начаться... Бурба ответил, что отложить операцию на неделю невозможно, поскольку это приведет либо к утрате доверия со стороны наемников, либо к подозрениям со стороны белорусских или российских спецслужб, либо к тому и другому сразу. По словам Бурбы, далее представители Офиса президента, пытаясь найти компромисс с командой ГУР, предложили сократить задержку операции до четырех дней", – указано в материале.

Таким образом, дату вылета и захвата наемников должны были перенести на среду, 29 июля 2020 года.

"В этом случае перемирие по крайней мере успело бы вступить в силу", – добавили расследователи.

В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

В расследовании также говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение.