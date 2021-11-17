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Зеленский узнал о подготовке операции по задержанию вагнеровцев в июне 2020 года – расследование Bellingcat

По данным бывших сотрудников разведки, с момента одобрения активной фазы плана Зеленского регулярно информировали о подготовке спецоперации
По данным бывших сотрудников разведки, с момента одобрения активной фазы плана Зеленского регулярно информировали о подготовке спецоперации
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский знал о подготовке спецоперации по задержанию 33 наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом говорится в расследовании международной группы Bellingcat и издания The Insider, опубликованном 17 ноября.

"Согласно результатам опросов бывших сотрудников ГУР МОУ, президенту Украины впервые сообщили о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время регулярного понедельничного брифинга с главами спецслужб. Опрошенные нами сотрудники рассказали, что 26 июня 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план. Этот план-концепция был подготовлен и одобрен 1 июля 2020 года", – говорится в материале Bellingcat.

The Insider также отмечает, что Зеленский "в целом одобрил операцию", а план-концепция был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года. По данным расследователей, операция получила название "Авеню".

Действующий директор ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Bellingcat сообщил, что хотя его ведомство не может комментировать конкретные случаи из соображений секретности, однако директору не нужно официальное одобрение Офиса президента. При этом он подтвердил, что глава ГУР регулярно посещает Офис президента и сообщает президенту как верховному главнокомандующему о выполнении спецслужбой своих задач.

В Офисе президента расследование пока не комментировали.

Бывшие сотрудники разведки сообщили расследователям, что с момента одобрения активной фазы плана министром обороны и представления президенту Зеленского регулярно информировали о ходе операции "Авеню". Это делали двое старших офицеров, ответственных за проект: тогдашний директор ГУР Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем.

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда. То, что этого не произошло, – еще раз проводя параллели с Беларусью, слава богу, мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", – объяснил Зеленский.

Контекст:

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider. 

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации и сообщила, что выяснила несколько вариантов проведения операции по задержанию украинскими спецслужбами наемников ЧВК "Вагнер". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Василий Бурба, Роман Баранецкий, ГУР Минобороны Украины, ЧВК
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