Зеленский узнал о подготовке операции по задержанию вагнеровцев в июне 2020 года – расследование Bellingcat

"Согласно результатам опросов бывших сотрудников ГУР МОУ, президенту Украины впервые сообщили о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года во время регулярного понедельничного брифинга с главами спецслужб. Опрошенные нами сотрудники рассказали, что 26 июня 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил операцию и попросил подготовить подробный план. Этот план-концепция был подготовлен и одобрен 1 июля 2020 года", – говорится в материале Bellingcat.

The Insider также отмечает, что Зеленский "в целом одобрил операцию", а план-концепция был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года. По данным расследователей, операция получила название "Авеню".

Действующий директор ГУР Минобороны Кирилл Буданов в комментарии Bellingcat сообщил, что хотя его ведомство не может комментировать конкретные случаи из соображений секретности, однако директору не нужно официальное одобрение Офиса президента. При этом он подтвердил, что глава ГУР регулярно посещает Офис президента и сообщает президенту как верховному главнокомандующему о выполнении спецслужбой своих задач.

В Офисе президента расследование пока не комментировали.

Бывшие сотрудники разведки сообщили расследователям, что с момента одобрения активной фазы плана министром обороны и представления президенту Зеленского регулярно информировали о ходе операции "Авеню". Это делали двое старших офицеров, ответственных за проект: тогдашний директор ГУР Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком "сливе", а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем.

"Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда. То, что этого не произошло, – еще раз проводя параллели с Беларусью, слава богу, мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", – объяснил Зеленский.