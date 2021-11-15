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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помешать экстрадиции вагнеровцев из Беларуси могла задержка с документами – глава ВСК

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По словам Безуглой, правоохранительные органы сделали все необходимое для экстрадиции вагнеровцев
По словам Безуглой, правоохранительные органы сделали все необходимое для экстрадиции вагнеровцев
Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Задержка с подготовкой документов для экстрадиции членов ЧВК "Вагнер" из Беларуси могла негативно повлиять на результат спецоперации. Об этом сообщила на брифинге 15 ноября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"ВСК установила, что правоохранительные органы и прокуратура сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь. Но подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси, что привело к потере времени и могло негативно отразиться на результатах попыток экстрадиции в рамках механизмов международно-правового сотрудничества для привлечения этих лиц к ответственности", – сказала Безуглая.

По ее словам, ВСК также констатировала неудовлетворительную работу Государственного бюро расследований по расследованию уголовных производств по срыву этой спецоперации. Комиссия рекомендует Офису генпрокурора взять на отдельный контроль расследование уголовных дел ГБР и ежемесячно отчитываться об их результатах на заседании комиссии.

Кроме того, ВСК рекомендует направить в Интерпол и соответствующие органы государств-партнеров данные о российских военных-наемниках, сотрудниках спецслужб, принимавших и участвующих в активных мероприятиях или войне против Украины и других государств.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, Украина, Беларусь, война в Украине, Вагнер, война на Донбассе, Марьяна Безуглая
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