Помешать экстрадиции вагнеровцев из Беларуси могла задержка с документами – глава ВСК

"ВСК установила, что правоохранительные органы и прокуратура сделали все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Республики Беларусь. Но подготовка соответствующих документов для экстрадиции началась уже после того, как наемники были задержаны в Беларуси, что привело к потере времени и могло негативно отразиться на результатах попыток экстрадиции в рамках механизмов международно-правового сотрудничества для привлечения этих лиц к ответственности", – сказала Безуглая.

По ее словам, ВСК также констатировала неудовлетворительную работу Государственного бюро расследований по расследованию уголовных производств по срыву этой спецоперации. Комиссия рекомендует Офису генпрокурора взять на отдельный контроль расследование уголовных дел ГБР и ежемесячно отчитываться об их результатах на заседании комиссии.

Кроме того, ВСК рекомендует направить в Интерпол и соответствующие органы государств-партнеров данные о российских военных-наемниках, сотрудниках спецслужб, принимавших и участвующих в активных мероприятиях или войне против Украины и других государств.