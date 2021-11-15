Один из задержанных в Беларуси вагнеровцев перед операцией обратился с заявлением в ФСБ и Генштаб РФ – Безуглая

По словам Безуглой, РФ и Беларусь могли знать об операции по задержанию вагнеровцев Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

"Что касается вопроса возможной утечки информации, срыва активного мероприятия. ВСК констатирует, что в РФ и Республике Беларусь могли знать об отдельных процессах, которые проходили во время первого разведывательного и второго активного мероприятий украинских спецслужб", – говорит Безуглая.

В частности, ВСК получила материалы разведки о том, что один из 33 наемников ЧВК "Вагнер" в конце мая 2020-го сначала обратился с заявлением в ФСБ РФ, а потом – в начале июля – передал аналогичную информацию в Главное управление Генштаба вооруженных сил России.

Наемник в подробностях рассказал о контактах с вербовщиками и конкретных их действиях, отмечает Безуглая.

"В своих заявлениях он выразил просьбу проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях вербовщиков ЧВК "Мар" (украинские спецслужбы под видом этой ЧВК проводили "наем" боевиков. – "ГОРДОН") состава преступления по ст. 359 Уголовного кодекса РФ (наемничество). ВСК не нашла подтверждений, что произошла утечка информации с украинской стороны", – рассказала она.

ВСК выяснила, что вся информация об операции стала появляться в сети, начиная с 13 июля. Эта информация была получена из СБУ и Офиса генпрокурора. При этом ни одного документа разведывательных органов по этому делу в публичном доступе нет, подчеркнула глава комиссии.

"ВСК не удалось установить, координировались ли между собой спецслужбы РФ и Беларуси, проводя собственные активные мероприятия, или в тот период они действовали в рамках собственных мероприятий, направленных друг против друга", – говорит Безуглая.

Однако, с учетом длительного срока пребывания наемников на территории Беларуси, особенностей работы белорусских спецслужб и публичных заявлений считающегося себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, ВСК считает, что задержание наемников было "ожидаемым последствием работы белорусских спецслужб в условиях усиленного контрразведывательного режима накануне президентских выборов". Безуглая подчеркнула, что одного из наемников в Россию не экстрадировали.

ВСК также подтвердила, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и Лукашенко состоялся 5 августа – уже после задержания наемников.