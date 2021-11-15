ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия на фоне скандала с вагнеровцами начала спецоперацию по дезинформации против Украины – Безуглая

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ВСК, Россия пыталась дискредитировать украинскую власть
По данным ВСК, Россия пыталась дискредитировать украинскую власть
Фото: depositphotos.com

На фоне скандала с вагнеровцами, которых прошлым летом задержали в Беларуси, Россия развернула против Украины информационную спецоперацию. Об этом 15 ноября на брифинге заявила глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"ВСК констатирует, что с начала задержания группы наемников спецслужбы РФ начали спецоперацию по дезинформации против Украины с целью представить работу украинских спецслужб, органов государственной власти в негативном свете, нивелировать их результаты, осветить как неудачные, вызвать внутреннюю дестабилизацию и спровоцировать недоверие к институциям государства", – сказала она.

По данным ВСК, решающим фактором в этой спецоперации были российские информационные источники.

ВСК не исключает, что могло иметь место соединение российской спецоперации против Украины и отдельных элементов политической кампании в Украине, которая сопровождала эти события, добавила Безуглая.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, Россия, Беларусь, война в Украине, Вагнер, война на Донбассе, Марьяна Безуглая, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек российских артистов Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек российских артистов Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
"Бесстыжая". Клаудиа Шиффер показала, как позировала голой в 90-е
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
  Яма заявил, что покинет кресло судьи "Танцев со звездами" и выйдет на паркет, если в новом сезоне в шоу вернется Зеленский
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Телескоп Hubble заснял галактику – соседку Млечного Пути
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
Исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии People
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (130793)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (114653)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (72467)
4
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (39126)
5
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (28280)
6
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (23978)
7
"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына (19987)
8
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру (19969)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS