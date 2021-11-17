Bellingcat опубликовал расследование о вагнеровцах

"Сегодня Bellingcat и издание The Insider публикуют "Внутри Вагнергейта" – расследование, продолжающееся год, которое устанавливает обстоятельства украинской операции по поимке десятков наемников, которые воевали в поддерживаемых Россией военных формированиях на востоке Украины", – говорится в сообщении Bellingcat в Twitter.

В Bellingcat отметили, что хронология и контекст событий, описанных в расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации: в том числе с российскими наемниками, которые "попались на украинскую уловку", и бывшими сотрудниками украинской разведки, которые принимали участие в различных аспектах спецоперации.

Как указано в расследовании, украинские разведчики изучали вагнеровцев с 2014 года. В частности, они узнали о методах вербовки, продвижения и ротации военных наемников, а также их взаимодействии с российскими спецслужбами.

Операция началась в 2018 году как обычная кампания по сбору разведданных, проводимая Главным управлением разведки Минобороны Украины. К сентябрю 2019 года ГУР Минобороны были собраны личные данные, включая текущий статус занятости, местонахождение и контактные данные, более 2 тысяч бывших наемников, большинство из них воевали на востоке Украины в какой-то период между 2014 и 2018 годами.

К концу 2019 года, после успеха украинской операции по выводу из оккупированных территорий бывшего боевика Владимира Цемаха, проект "принял более амбициозные обороты", отметили в Belllingcat.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить четыре-пять человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили, пишет The Insider.

Для вербовки наемников была создана группа из сотрудников спецслужб. Проект получил кодовое название "Авеню".

Для правдоподобия операции украинские спецслужбы решили использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году. В качестве объекта для деятельности фейковой ЧВК была выбрана охрана объектов "Роснефти" на Ближнем Востоке.

The Insider отмечает, что важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой на временно оккупированной территории Донецкой области несколькими годами ранее. Он "стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость".

Роль "главного рекрутера" и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, пишет издание. Оне хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками.

Далее на российских сайтах размещали ряд объявлений о вакансиях с "двусмысленной формулировкой, которые, как известно, ранее использовались для вербовки наемников". В частности, объявления публиковали и на Avito.ru. Bellingcat отмечает, что таким образом было получено много откликов от наемников, которые не воевали на Донбассе и не представляли интереса для украинской разведки.

В апреле 2020 года украинский спецназовец, ранее работавший в отделе контрразведки СБУ, который курировал операцию по поиску Цемаха, был назначен ответственным за проект "Авеню".

Расследователи отметили, что среди первых соискателей, которые подали заявки сентябре 2019 года, был Артем Миляев, 1981 года рождения. Он написал, что получил военный опыт в Чечне, на Донбассе и в Сирии, и что был "заместителем командира штурмовой бригады "ДНР", где командовал более чем 100 бойцами. В своем первом общении с "рекрутером" он предлагал набирать бойцов из числа своих старых подчиненных. Он был известен под позывным Шаман.

К концу мая 2020 фальшивая ЧВК получила десятки новых заявок. Формы, которые в конечном итоге были заполнены более чем 200 заявителями.

Расследователи сообщили, что после того как куратор одобрял кандидатуру, он просил боевика прислать Шаману свое подробное резюме вместе с копиями любых доказательств военного опыта, медицинских справок, военных справок от их командиров и сканы военных наград и медалей. Таким образом украинская разведка получила "сотни страниц подробных, написанных от руки признаний боевиков об их роли в незаконных боевых действиях в Восточной Украине, на Ближнем Востоке и в Африке".

Позже наемники получили информацию о "смерти Сергея Петровича" в Сирии. Тогда Шаману позвонил человек с именем Артур Палыч (тоже оперативник ГУР Минобороны Украины). Он сообщил, что наемники нужны для охраны объектов "Роснефти" от рейдеров в Венесуэле.

Смерть "Петровича" ознаменовала формальное завершение операции по сбору данных и переход к активной стадии операции, пишет The Insider. Из 180 набранных человек разведчики хотели выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать для них перелет, а затем принудительно посадить самолет, когда он будет пролетать над украинской территорией. Самым подходящим был рейс из Минска в Стамбул.

Для проверки варианта с транзитом разведчики отправили сначала одного сотрудника на автобусе из России в Минск. Но его не пустили сразу.

"Его вывели из автобуса и направили в приграничный киоск по продаже туристических страховок. Там ему предложили сочетание туристической страховки и трудового договора (с уже проставленной печатью) с белорусской государственной компанией по цене пакета 1000 рублей. Таким нехитрым образом коррумпированные пограничники предлагали многим решить проблему закрытых границ, и как только украинский разведчик показал им свежезаполненный "трудовой договор", ему разрешили въехать в страну", – говорится в сообщении.

Разведчики, изучив в Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, выяснили, что есть два предлога для законной посадки самолета в Украине: если пассажиру на борту рейса становится плохо или угроза взрыва на борту.

Первый вариант был рискованным, так как была высокая вероятность, что самолет посадят в Беларуси. Второй сценарий предусматривал, что наземный диспетчерский пункт сам дает указание пилоту, куда посадить самолет. "Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный", – отметили авторы расследования.

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