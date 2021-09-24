Спецслужбы России стали менее компетентными, но лучше прячут следы – расследователь Bellingcat Грозев

"Если взять последние 30 лет, то они становятся все менее и менее эффективными, все менее и менее компетентными. Но последние три-четыре года (после наших публикаций, в которых мы раскрываем, как они работают) они научились все-таки лучше прятать свои следы", – сказал он.

Расследователь считает, что Bellingcat становится "жертвой своих успехов", но плюсы от расследований "значительно выше".

"Мы реально обезвредили 30 ГРУ-шников, которые уже не могут путешествовать по Европе. Когда начали расследовать ФСБ и отравителей, мы обезвредили там всю команду – примерно 15 человек. Это как игра на многих уровнях. Мы переходим на следующий уровень после каждого нашего расследования. Они пытаются догонять, и иногда у них получается, иногда – нет", – объяснил Грозев.

Россию он охарактеризовал как "государство-преступник".