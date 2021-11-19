"Позиция президента удивляет". Бурба сообщил, что его уволили, когда он составил список причастных к операции по вагнеровцам

Шустер спросил у него, есть ли совпадения, что увольнение произошло 5 августа 2020 года, именно в тот день, когда о вагнеровцах говорили по телефону Зеленский и на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Есть военнослужащий, а есть верховный главнокомандующий. Я не обсуждаю указы президента Украины. Он так считал целесообразным – меня уволили. Вопрос в другом. Позиция президента меня удивляет. За два дня до увольнения [...] президент согласовал план по проверке лиц, которые были задействованы, которым было известно об операции", – сказал Бурба.

По его словам, Зеленский поручил составить список в течение одного-двух дней, и 4 августа он уже был готов докладывать.

"Утром попросился к президенту, но [...] от министра обороны, за полчаса до увольнения, узнал, что должен быть указ об увольнении", – объяснил Бурба.

Он отметил, что о проверке провала операции говорил и с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Увольнение Бурбы в ОП объясняли "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности". На должности главы ГУР он работал с октября 2016 года.

Бурба рассказывал, что операцию по вагнеровцам перенесли после того, как об этом со ссылкой на указание Зеленского заявил Ермак. Сам экс-глава ГУР считает, что переносить операцию было нельзя.