Расследование Bellingcat о вагнеровцах. Появилась реакция Офиса президента

Подоляк: Ермак действительно отвечал за договоренность о прекращении огня на Донбассе. Но за что он точно не отвечал и не отвечает – так это за какие-либо планы разведки Фото: glavcom.ua

"По каждому существенному пункту в тексте Bellingcat делает оговорку: "Это не удалось независимо верифицировать". То есть подчеркивается, что это только слова вполне конкретных людей. Не более того. Какие оценки дают эти люди, на каких событиях фокусируют внимание – это ответственность только самих этих людей. Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то "слил", как обществу рассказывали в течение полутора лет", – сказал Подоляк.

Он заявил, что "почти вся информация" расследователей основана на "интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с господином [экс-руководителем Главного управления разведки Минобороны] Василием Бурбой".

Однако в материале Bellingcat сказано, что хронология и контекст событий, описанных в расследовании, были составлены на основе десятков интервью с участниками спецоперации, в том числе с российскими наемниками, которые "попались на украинскую уловку", и бывшими сотрудниками украинской разведки, которые принимали участие в различных аспектах спецоперации.

Бурба рассказал расследователям, что Ермак предложил отложить задержание вагнеровцев на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Подоляк говорит, что любые мероприятия разведки управляются на оперативном уровне и не требуют "специфических политических приказов".

"Очень странно вообще говорить о таких приказах от того или иного должностного лица, которое не имеет права ничего приказывать разведке. Даже если бы такой приказ и поступил, а его не было, то он был бы точно отвергнут любым грамотным руководителем разведки", – сказал советник главы ОП.

Подоляк подтвердил, что в конце июля украинские власти много внимания уделяли попыткам договориться о прекращении огня на Донбассе, и заявил, что это "важнейшая договоренность, которая реально привела к самой длинной тишине на фронте за все годы войны".

"Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Он регулярно подчеркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает – так это за какие-либо планы разведки", – добавил Подоляк.