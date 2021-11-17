Для задержания вагнеровцев летящий с ними в Стамбул самолет планировали посадить в Украине – расследование Bellingcat

При планировании спецоперации наемников решили на автобусах доставить в Минск, а затем самолетом – в Стамбул.

Разведчики, изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, выяснили, что есть два предлога для законной посадки самолета в Украине: если пассажиру на борту рейса становится плохо или угроза взрыва на борту.

Первый вариант был рискованным, так как была высокая вероятность, что самолет посадят в Беларуси. Второй сценарий предусматривал, что наземный диспетчерский пункт сам дает указание пилоту, куда посадить самолет. "Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный", – отметили авторы расследования.

Как пишет The Insider, для реализации плана нужно было, чтобы кто-то, физически находящийся в аэропорту Минска, позвонил в службу управления воздушным движением Украины и предупредил, что у него есть веские основания считать, что на борту этого самолета заложена бомба. В этом сценарии звонивший сообщил бы, что подслушал, как два пассажира-мужчины в кафе аэропорта обсуждали свою враждебность по отношению к Украине и, как ему казалось, обсуждали террористический акт на борту рейса. Звонок должен был быть произведен в момент, когда самолет входил в воздушное пространство Украины, отметило издание.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider.

В материале говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение. Также бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сообщил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию по задержанию вагнеровецв на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В итоге была одобрена отсрочка операции на четыре дня.