Первоначальная реакция со стороны Кремля и российских СМИ говорит об их непонимании, что 33 вагнеровца делали в Минске – расследование Bellingcat

В Bellingcat считают, что российские власти, скоее всего, не знали о вагнеровцах в Беларуси Фото: depositphotos.com

Расследователи выяснили, что после задержания в Беларуси наемников спрашивали, знают ли они оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Также у них искали оружие, но не нашли.

"По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства", – говорится в расследовании.

Всех наемников обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков совместно с арестованными оппозиционерами Тихановским и Статкевичем.

Bellingcat отмечает, что российские власти поначалу, "по-видимому, опешили от арестов и обвинений", которые выдвинул тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко в их адрес.

"Первоначальная реакция со стороны Кремля и лояльных Кремлю СМИ говорит о непонимании, что эти 33 человека делали в Минске... По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и [спикер Кремля Дмитрий] Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс", – указано в материале.

В то же время председатель Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в ответ на эти заявления говорил, что белорусские чиновники "безапелляционно отметали эти первоначальные российские заявления", сказав, что никакая ЧВК не будет планировать перелет в третью страну через Беларусь без предварительного согласования со стороны их кураторов "из ФСБ или ГРУ" с коллегами в Минске.

В материале Belllingcat и The Insider говорится, что хотя поначалу российские власти и спецслужбы, "по-видимому, не понимали", как 33 российских наемника оказались в Минске, "неделю спустя они, судя по всему, раскрыли это дело".

"Воспользовавшись безоговорочным доступом к логам российских интернет-провайдеров, российская ФСБ обнаружила украинский след по крайней мере в части операции. В частности, речь шла о логе IP оригинального объявления на работе на Avito, а также об украинской регистрации одного из турагентств, заказавших билеты для наемников. Обнаруженная информация была опубликована в прокремлевской газете "Комсомольская правда", которая открыто указывала источником российские спецслужбы и опубликовала интервью с замаскированным сотрудником ФСБ. В тот же день за это дело взялся Следственный комитет России", – указано в расследовании.

После этого президент РФ Владимир Путин звонил Лукашенко с просьбой выдать наемников России, но белорусский президент еще 9 августа заявлял, что не доверяет версии о роли "третьей страны" в прибытии наемников.

После выборов в Беларуси начались массовые протесты, их участники заявляли о фальсификации результатов голосования, в котором, по официальным данным, победил Лукашенко.

"Неизвестно, что за челночная дипломатия и переговоры имели место между Москвой и Минском в течение следующих нескольких дней. Неизвестно также, предлагала ли и оказывала ли Россия помощь Лукашенко в подавлении массовых протестов. Однако в течение недели после выборов по крайней мере три самолета российских военных и/или ФСБ совершали заранее не объявленные полеты в Минск, в том числе два рейса 12 августа", – говорится в материале.

Генеральный прокурор России сообщил, что Беларусь отпустила 32 граждан России и что они находятся на территории Российской Федерации, 14 августа. Но наемники рассказывали Bellingcat, что их отпустили в Россию только 16 августа, вывезя в некий населенный пункт под Москвой и поместив на 14-дневный карантин. За эти две недели их регулярно допрашивали сотрудники ФСБ.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "Вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider.

Согласно материалам, в ходе спецоперации "Авеню", за которую отвечали тогдашний глава ГУР Минобороны Украины Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, планировали задержать 33 российских наемника.

В материале говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение. Также бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сообщил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию по задержанию вагнеровецв на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В итоге была одобрена отсрочка операции на четыре дня.

Для задержания вагнеровцев их вывезли автобусами из Москвы в Минск, а затем самолет с ними, который должен был лететь из Минска в Стамбул, намеревались посадить в Украине.