Расследование Bellingcat о спецоперации по вагнеровцам, возможные шпионы во власти и "зеленая" энергетика. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

Также в программе участвуют глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019) Александр Турчинов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон; журналистка, телеведущая Янина Соколова, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и другие.