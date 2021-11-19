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Видео: Shuster online / YouTube

Расследование Bellingcat о спецоперации по вагнеровцам, возможные шпионы во власти и "зеленая" энергетика. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

 
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В эфире каналов "Украина", Украина 24" и на YouTube-канале Shuster online в 21.00 началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсуждают долгожданное расследование международной расследовательской группы Bellingcat о спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников и кто виноват в ее срыве; есть ли у власти вражеские агенты, а также как "зеленая" энергетика стала средством давления на свободу слова. На эфир пригласили президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Также в программе участвуют глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019) Александр Турчинов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон; журналистка, телеведущая Янина Соколова, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и другие.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, шпионаж, Юрий Бутусов, наемники, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Вагнер, спецоперация, Янина Соколова, Давид Арахамия, Андрей Ермак, зеленая энергетика, Свобода слова Савика Шустера
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