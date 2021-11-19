Расследование Bellingcat, возможные шпионы во власти и "зеленая" энергетика. 19 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии обсудят долгожданное расследование Bellingcat, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев и есть ли у власти вражеские агенты, а также как "зеленая" энергетика стала средством давления на свободу слова.
На эфир приглашены:
- Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;
- Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2005, 2007–2010);
- Александр Турчинов, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019);
- Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины;
- Алексей Жмеренецкий, народный депутат от "Слуги народа", член ВСК Верховной Рады Украины, рассматривавшей дело наемников ЧВК "Вагнер";
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
- Янина Соколова, журналистка, телеведущая;
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
- Максим Немчинов, заместитель министра энергетики Украины;
- Андрей Герус, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ;
- Алексей Кучеренко, народный депутат от "Батьківщини", замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ;
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";
- Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".