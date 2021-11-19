Расследование Bellingcat, возможные шпионы во власти и "зеленая" энергетика. 19 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24" Фото: Шустер online / Facebook

В студии обсудят долгожданное расследование Bellingcat, кто виноват в срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев и есть ли у власти вражеские агенты, а также как "зеленая" энергетика стала средством давления на свободу слова.

На эфир приглашены:

Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки Украины;

Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2005, 2007–2010);

Александр Турчинов, председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019);

Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", полковник Службы безопасности Украины;

Алексей Жмеренецкий, народный депутат от "Слуги народа", член ВСК Верховной Рады Украины, рассматривавшей дело наемников ЧВК "Вагнер";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Янина Соколова, журналистка, телеведущая;

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Максим Немчинов, заместитель министра энергетики Украины;

Андрей Герус, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ;

Алексей Кучеренко, народный депутат от "Батьківщини", замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ;

Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";

Игорь Тынный, основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова";

Марис Кунискис, генеральный директор ДТЭК ВИЭ.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.