Bellingcat нашла доказательства, что тюрьма донецких боевиков "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ

"Мы смогли обнаружить российские паспорта и российское гражданство трех других палачей ["Изоляции"], людей, которые были там инспекторами или надзирателями. Это Кривонос, Бутенко и Еремичев. И мы смогли вместе с [бывшим политзаключенным и журналистом] Станиславом [Асеевым показать], что Россия выдала гражданство людям, которые занимались пытками", – говорит Грозев.

Журналист отметил, что год занимался расследованием того, кто курировал донецкую тюрьму.

"На протяжении этого года мы смогли дойти довольно высоко и понять, что это реально подконтрольная структура ФСБ. Все кураторы из ФСБ, которые там были, пытались защитить свою личность путем очень сложных вымышленных личностей, прозвищами. Но мы смогли все-таки за год найти настоящих кураторов", – сказал Грозев.

По его словам, Bellingcat сейчас вместе с российским изданием Insider и "Радио Свобода" заканчивает расследование по "Изоляции" и вскоре опубликует его.