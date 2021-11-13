"Большая приватизация или большая коррупция?" В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудили приватизацию завода "Большевик"

Одной из тем ток-шоу была "Большая приватизация или большая коррупция? Почему завод "Большевик" продали дешево и с судебными делами?"

"В аукционе по приватизации "Большевика" участвовали лишь три компании. По информации журналистов, это компании Василия Хмельницкого, Степана Черновецкого (сына бывшего мэра Киева) и Виталия Хомутынника. Торги длились семь минут. Стартовая цена "Большевика" за эти семь минут выросла всего на $1,5 млн. В результате огромный комплекс был продан за $54 млн", – сказал ведущий Савик Шустер.

Соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода стал бизнесмен Василий Хмельницкий.

Журналисты "Свободы слова Савика Шустера" подготовили сюжет о приватизации "Большевика".

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

В студии ток-шоу приватизацию "Большевика" обсудили глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший нардеп Борислав Береза.

Сенниченко сравнил объекты для приватизации с гнилыми яблоками.

"Когда ты приходишь на рынок за этими яблочками, ты видишь хорошие яблочки, плохие яблочки, свежие.. 20 лет завод стоял и нам принес 500 млн... 3 тыс. государственных предприятий, которые насиловали 30 лет, нельзя сделать новыми яблочками", – заявил глава ФГИ.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Во время голосования в студии ток-шоу 91% гостей ответил, что не верит в честность большой приватизации в Украине, отметили авторы программы.