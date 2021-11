Владелец Kyiv Post заявил, что ему предложили продать газету за $25 млн

Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Владелец Kyiv Post заявил, что инвестиции в средства массовой информации – "это инвестиции, угодные Богу" Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Ну, глупо. Я сказал: "Нет". Kyiv Post is not for sale", – отметил он.

На уточняющий вопрос, не хочет ли Киван продавать издание вообще или за $25 млн, он ответил, что пока жив, хочет иметь отношение к газете.

"Kyiv Post – это особое издание. И вообще инвестиции в средства массовой информации – это инвестиции, угодные Богу. Это для меня молитва. Это очень важно. Наоборот, мы бы с удовольствием купили и думаем, если недорого, какой-нибудь центральный канал. Вот, например, "5 канал" принадлежит уважаемому бывшему президенту Петру Порошенко, канал, который освещал две революции. Или канал "1+1", который принадлежит [бизнесмену Игорю] Коломойскому. Или канал "Украина 24", этот канал сегодня – "CNN Украина". Но я боюсь, что это очень дорого", – пояснил бизнесмен.

Киван также сообщил, что Kyiv Post в ближайшие дни возобновит работу.