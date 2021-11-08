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Мусаева: Насколько мне известно, проблемы Kyiv Post связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента

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Севгиль Мусаева: Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов о притеснениях журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению
Севгиль Мусаева: Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов о притеснениях журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению
Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook

Kyiv Post – англоязычное украинское издание, о закрытии которого стало известно сегодня, – было основным источником информации об Украине для посольств, международных организаций и украинцев за рубежом, заявила в своем Facebook главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. Она подчеркнула, что Kyiv Post писал о "вагнергейте", офшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом, а кому-то это "не очень нравилось".

"Kyiv Post прекращает свое существование. На неопределенный срок, обещает издатель, бизнесмен Аднан Киван. Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером. Киван в своем официальном заявлении обещает перезапуск издания на украинском языке уже в ближайшее время. С лучшими украинскими и иностранными журналистами. То есть дело все-таки не в деньгах? Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – написала она. 

Мусаева считает, что этот шаг власти – в стиле "раннего" экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Для понимания: Kyiv Post – основной источник информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов. Источник, писавший о "вагнергейте", офшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом. Кому-то это, наверное, не очень нравилось. И владельцу это дали понять... Пытаться влиять на Брайана и его коллектив – дело бесполезное. Он известен своей принципиальностью и через 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться. Учитывая, что оппозиционных депутатов теперь пытаются не пускать в заграничные командировки, а офис разработал собственный недельный дайджест, в котором собирается рассказывать о "победах", это шаг более чем логичный. И в стиле раннего Януковича", – заявила журналистка. 

Она убеждена, что в сегодняшних условиях невозможно скрыть настоящие причины закрытия СМИ.

"Только не хочется разочаровывать авторов такого гениального плана – что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит. Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов о притеснениях журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению. Команде респект и поддержка. Это точно не конец", – подытожила главред "Украинской правды".

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10224062183638916

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Как сообщило сегодня Kyiv Post, издание закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Главред издания Брайан Боннер заявил, что уйдет в отставку. Он поблагодарил Кивана за поддержку. Бизнесмен выразил надежду, что издание откроется "большим и лучшим".

Теги: СМИ, Севгиль Мусаева, власть, Аднан Киван, Kyiv Post, Офис президента Украины
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