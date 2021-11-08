Мусаева: Насколько мне известно, проблемы Kyiv Post связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента

Севгиль Мусаева: Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов о притеснениях журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook

"Kyiv Post прекращает свое существование. На неопределенный срок, обещает издатель, бизнесмен Аднан Киван. Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером. Киван в своем официальном заявлении обещает перезапуск издания на украинском языке уже в ближайшее время. С лучшими украинскими и иностранными журналистами. То есть дело все-таки не в деньгах? Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – написала она.

Мусаева считает, что этот шаг власти – в стиле "раннего" экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Для понимания: Kyiv Post – основной источник информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов. Источник, писавший о "вагнергейте", офшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом. Кому-то это, наверное, не очень нравилось. И владельцу это дали понять... Пытаться влиять на Брайана и его коллектив – дело бесполезное. Он известен своей принципиальностью и через 25 лет смог сохранить независимую редакционную политику. Поэтому решили просто избавиться. Учитывая, что оппозиционных депутатов теперь пытаются не пускать в заграничные командировки, а офис разработал собственный недельный дайджест, в котором собирается рассказывать о "победах", это шаг более чем логичный. И в стиле раннего Януковича", – заявила журналистка.

Она убеждена, что в сегодняшних условиях невозможно скрыть настоящие причины закрытия СМИ.

"Только не хочется разочаровывать авторов такого гениального плана – что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит. Только за последние два дня я получила несколько запросов от европарламентариев и послов о притеснениях журналистов в Украине. Теперь к примерам добавился еще кейс Kyiv Post, к сожалению. Команде респект и поддержка. Это точно не конец", – подытожила главред "Украинской правды".