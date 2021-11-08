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ПОЛИТИКА

Владелец Kyiv Post заявил о переформатировании издания

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Бизнесмен Аднан Киван владелец Kyiv Post с 2018 года
Бизнесмен Аднан Киван – владелец Kyiv Post с 2018 года
Фото: пресс-служба Аднана Кивана

Одесский бизнесмен, владелец строительной компании Kadorr Group Аднан Киван заявил 8 ноября в комментарии "РБК-Украина", что издание Kyiv Post, которое ему принадлежит, будет переформатировано.

Процесс перезагрузки издания, по его словам, продлится около месяца. На это время его работу приостановят, сказал бизнесмен.

"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видеоконтентом. Kyiv Post станет больше и лучше", – заявил Киван. 

Как пишет Kyiv Post, издание закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Главред издания Брайан Боннер заявил, что уйдет в отставку. Он поблагодарил Кивана за поддержку. Бизнесмен выразил надежду, что издание откроется "большим и лучшим". 

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Теги: газета, Аднан Киван, KyivPost, Kyiv Post, продажа
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