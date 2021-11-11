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Kyiv Post возглавит канадец Люк Шенье

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Аднан Киван (слева): Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка
Аднан Киван (слева): Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка
Фото: usionline.com

Генеральным директором англоязычной газеты Kyiv Post стал Люк Шенье (Luc Chénier) – гражданин Канады, который больше 25 лет является резидентом Украины, сообщает Украинская служба информации.

Шенье уже возглавлял Kyiv Post – с 2016-го по 2018 год, но покинул издание и занялся развитием собственного рекламного агентства.

"Люк будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, поскольку мы продолжаем реализацию амбициозных планов расширения издания. Мы очень надеемся на укрепление позиций Kyiv Post как глобального голоса Украины. Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка", – цитирует агентство собственника Kyiv Post Аднана Кивана.

Шенье отметил, что для него первая задача как нового руководителя – "поблагодарить людей, которые сделали этот бренд всемирно признанным символом качественной журналистики".

"Прежде всего я хотел бы сказать спасибо бывшему главному редактору Брайану Боннеру за его многолетний труд. Я считаю, что Брайан установил стандарты для поколения украинских журналистов. Kyiv Post, как флагман независимой журналистики и свободы слова в демократической Украине, скоро вернется. Я прошу вашего терпения и понимания на ближайшее время, потому что мы готовим почву для следующей главы в истории самого популярного англоязычного издания в Украине", – заявил новый генеральный директор.

Украинская служба информации пишет, что Люк Шенье – профессионал в области СМИ, коммуникаций и маркетинга. В 2005 году основал в Киеве агентство 5th Element Аdvertising, после был маркетинговым и цифровым директором MTV Украина. В 2013-м его пригласили на должность директора по стратегии Havas Worldwide в Украине, тогда же Шенье основал компанию Titanium Presentations, которая сняла для украинского правительства серию промороликов Ukraine. Open for U.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

Теги: СМИ, газета, Аднан Киван, Kyiv Post
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