Kyiv Post возглавит канадец Люк Шенье

Аднан Киван (слева): Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка Фото: usionline.com

Шенье уже возглавлял Kyiv Post – с 2016-го по 2018 год, но покинул издание и занялся развитием собственного рекламного агентства.

"Люк будет заниматься следующим этапом развития Kyiv Post, поскольку мы продолжаем реализацию амбициозных планов расширения издания. Мы очень надеемся на укрепление позиций Kyiv Post как глобального голоса Украины. Уже в ближайшее время мы представим улучшенную версию Kyiv Post под руководством Люка", – цитирует агентство собственника Kyiv Post Аднана Кивана.

Шенье отметил, что для него первая задача как нового руководителя – "поблагодарить людей, которые сделали этот бренд всемирно признанным символом качественной журналистики".

"Прежде всего я хотел бы сказать спасибо бывшему главному редактору Брайану Боннеру за его многолетний труд. Я считаю, что Брайан установил стандарты для поколения украинских журналистов. Kyiv Post, как флагман независимой журналистики и свободы слова в демократической Украине, скоро вернется. Я прошу вашего терпения и понимания на ближайшее время, потому что мы готовим почву для следующей главы в истории самого популярного англоязычного издания в Украине", – заявил новый генеральный директор.

Украинская служба информации пишет, что Люк Шенье – профессионал в области СМИ, коммуникаций и маркетинга. В 2005 году основал в Киеве агентство 5th Element Аdvertising, после был маркетинговым и цифровым директором MTV Украина. В 2013-м его пригласили на должность директора по стратегии Havas Worldwide в Украине, тогда же Шенье основал компанию Titanium Presentations, которая сняла для украинского правительства серию промороликов Ukraine. Open for U.