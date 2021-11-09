Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента

"Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава богу, в Украине сегодня есть свобода слова", – сказал он.
Киван добавил, что все технические вопросы, касающиеся переформатирования Kyiv Post, решатся в ближайшие дни.
Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.
Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".
Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.
По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.
Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что новость о "перезагрузке" работы издания Kyiv Post и его закрытии для этого на месяц стала неожиданностью для Офиса президента. Также в ОП, по его словам, были "искренне и неприятно удивлены" тем, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией.