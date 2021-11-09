Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента

Газета Kyiv Post выходит с 1995 года. 8 ноября 2021-го стало известно, что издание закрывается "немедленно" и "на короткое время" Фото: depositphotos.com

"Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава богу, в Украине сегодня есть свобода слова", – сказал он.

Киван добавил, что все технические вопросы, касающиеся переформатирования Kyiv Post, решатся в ближайшие дни.