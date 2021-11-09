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ПОЛИТИКА

Владелец Kyiv Post отрицает давление со стороны Офиса президента

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Газета Kyiv Post выходит с 1995 года. 8 ноября 2021-го стало известно, что издание закрывается "немедленно" и "на короткое время"
Газета Kyiv Post выходит с 1995 года. 8 ноября 2021-го стало известно, что издание закрывается "немедленно" и "на короткое время"
Фото: depositphotos.com

Одесский бизнесмен, владелец строительной компании Kadorr Group Аднан Киван 9 ноября в комментарии "Детектору медиа" заявил, что Офис президента ни на него лично, ни на газету Kyiv Post, владельцем которой он является, не давил с целью изменить редакционную политику издания.

"Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава богу, в Украине сегодня есть свобода слова", – сказал он. 

Киван добавил, что все технические вопросы, касающиеся переформатирования Kyiv Post, решатся в ближайшие дни.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что новость о "перезагрузке" работы издания Kyiv Post и его закрытии для этого на месяц стала неожиданностью для Офиса президента. Также в ОП, по его словам, были "искренне и неприятно удивлены" тем, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: свобода слова, журналисты, Аднан Киван, Kyiv Post, Офис президента Украины, давление
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