В ОП удивлены, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией – Никифоров

Никифоров: Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу Фото: president.gov.ua

"Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу и сохранит те качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа. При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных", – написал Никифоров.

Он призвал не пытаться "делать пиар на проблемах авторитетного издания".