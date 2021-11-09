ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В ОП удивлены, что ситуацию с Kyiv Post связывают с Зеленским и его администрацией – Никифоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никифоров: Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу
Никифоров: Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу
Фото: president.gov.ua

Новость о "перезагрузке" работы издания Kyiv Post и его закрытии на месяц для этого стала неожиданностью для Офиса президента. Об этом в Facebook 8 ноября заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о Kyiv Post, надеемся, издание продолжит работу и сохранит те качество и стиль, которые ставили его на высшую ступень среди украинских медиа. При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных", – написал Никифоров. 

Он призвал не пытаться "делать пиар на проблемах авторитетного издания". 

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4598525293548350

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету одесскому бизнесмену, владельцу строительной компании Kadorr Group Аднану Кивану.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что украинская англоязычная газета Kyiv Post, которая ему принадлежит, будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и их увольнение – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. сотрудники газеты сообщили: они узнали, что уволены, в день, когда Киван объявил о перезапуске издания.

По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, журналисты, увольнение, газета, Kyiv Post, Офис президента Украины, давление, Сергей Никифоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (110936)
2
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (74521)
3
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (54633)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (39739)
5
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (33113)
6
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (19901)
7
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (17552)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (14957)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS