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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Саакашвили перевели в тюремную больницу, Порошенко продал свои каналы, работу Kyiv Post останавливают. Главное за день

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Порошенко сообщил, что продал свои каналы журналистам, которые там работали и работают
Порошенко сообщил, что продал свои каналы журналистам, которые там работали и работают
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 8 ноября.

Саакашвили перевели в тюремную больницу

Третьего президента Грузии, главу Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили сегодня перевели из пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. Перед этим родственников и адвокатов не пускали к Саакашвили, мать политика Гиули Аласания заявляла, что его увезли в неизвестном направлении. Предполагалось, что его транспортируют в госпиталь в городе Гори. 

Когда выяснилось, что Саакашвили в Глданской тюрьме в Тбилиси, его возлюбленная, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что экс-президента "перевели в самое опасное место для его жизни".

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу, около 90 нардепов Рады обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили с просьбой вернуть политика в Украину. 

К тюрьме в Тбилиси привезли водометы, по периметру выставили полицию, в самом пенитенциарном учреждении заключенные выкрикивают нецензурные слова в отношении Саакашвили. 

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президента перевели в тюремную больницу в целях безопасности, так как "увеличился риск ухудшения его здоровья".

Зеленский подписал закон о статусе НАБУ...

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе Национального антикоррупционного бюро, который предусматривает, что НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

...а послы G7 призывают принять закон о СБУ

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, исполняющая обязанности главы офиса связи НАТО Винета Кляйне, поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, а также глава Консультативной миссии Европейского союза в Украине Антти Хартикайнен написали статью, в которой призывают принять закон о Службе безопасности Украины. К ним присоединились послы стран "Большой семерки". При этом дипломаты стран G7 выступили с таким призывом второй раз за пять недель

Порошенко продал свои каналы

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня о продаже телеканалов "Прямий" и "5 канал". Акции телеканалов купил медиахолдинг "Свободные медиа". По словам Порошенко, в холдинг объединились журналисты, которые работали и работают на этих каналах. Среди них есть нардепы, уточнил он. 

Kyiv Post закрыли, но обещают, что перезапустят

Одесский бизнесмен, владелец строительной компании Kadorr Group Аднан Киван заявил, что украинская англоязычная газета Kyiv Post, которая ему принадлежит, будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время". 

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и их увольнение – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. Сегодня все они узнали, что уволены. 

По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и они якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента.

Невакцинированных украинцев начали отстранять от работы

В Украине сегодня начали отстранять работников, которые отказались от вакцинации против коронавирусной инфекции. Так, в Черновицкой области отстранены 378 работников сферы образования, в Одессе – 850. Об отстранении непривитых работников сообщила и Киевская госгорадминистрация.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Петр Порошенко, НАТО, Михаил Саакашвили, МИД Украины, тюрьма, вакцинация, Тбилиси, медиахолдинг, МИД Грузии, Севгиль Мусаева, Владимир Зеленский, закон, украинцы, работа, Аднан Киван, Kyiv Post, Матти Маасикас, Елизавета Ясько, Кристина Квин, коронавирус
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