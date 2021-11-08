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Порошенко объявил о продаже "Прямого" и "5 канала". Причина сделки – закон об олигархах

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Порошенко продал каналы журналистам
Порошенко продал каналы журналистам
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко продал телеканалы "Прямий" и "5 канал". Об этом он сам сообщил в Facebook 8 ноября.

По словам Порошенко, он принял такое решение из-за закона об олигархах, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 5 ноября, и опубликован – 6-го

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому". И, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко. 

По его словам, среди новых владельцев каналов есть народные депутаты, которые раньше там работали. 

"По закону свои пакеты [акций] они передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – уточнил Порошенко. Сумму сделки он не раскрывал. 

Как говорится в заявлении на сайте "5 канала", холдинг "Свободные медиа" купил 100% корпоративных прав двух телеканалов. 

"Приобретение было произведено по рыночной цене. Значительная сумма соглашения отражает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании внесли в создание, поддержку и развитие свободной демократической печати. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчеты будут произведены в соответствии с условиями заключенного соглашения", – сказано в заявлении. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1056576938439779/

Контекст:

О покупке канала "Прямий" Порошенко сообщил в феврале 2021 года. Тогда он сумму сделки тоже не раскрывал, заявлял лишь, что купил у экс-нардепа Владимира Макеенко "Прямий" "за большие деньги".

Экс-президент мотивировал решение о покупке тем, что получил "18 сообщений" о вероятном введении санкций против Макеенко и канала на следующий день. Ограничения не ввели. 

В Офисе президента и Совете национальной безопасности отрицали, что такие намерения были.

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. При этом были проголосованы противоречащие друг другу правки, заявляли нардепы. 

Верховная рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, как это было в изначальной редакции документа.  Решение о признании олигархом СНБО будет принимать на основании представления: Кабинета Министров; члена СНБО; Национального банка; Службы безопасности Украины; Антимонопольного комитета Украины.

4 ноября закон подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, 5 ноября документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

В течение следующих 180 дней олигархи в Украине должны или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, или избавиться от признаков, определяющих их таковыми, заявил 8 ноября министр юстиции Денис Малюська.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, народные депутаты, журналисты, олигархи, Прямий, телеканал Прямой, продажа
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