Порошенко объявил о продаже "Прямого" и "5 канала". Причина сделки – закон об олигархах

По словам Порошенко, он принял такое решение из-за закона об олигархах, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 5 ноября, и опубликован – 6-го.

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямому". И, конечно, на "5 канале", – сказал Порошенко.

По его словам, среди новых владельцев каналов есть народные депутаты, которые раньше там работали.

"По закону свои пакеты [акций] они передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", – уточнил Порошенко. Сумму сделки он не раскрывал.

Как говорится в заявлении на сайте "5 канала", холдинг "Свободные медиа" купил 100% корпоративных прав двух телеканалов.

"Приобретение было произведено по рыночной цене. Значительная сумма соглашения отражает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании внесли в создание, поддержку и развитие свободной демократической печати. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчеты будут произведены в соответствии с условиями заключенного соглашения", – сказано в заявлении.