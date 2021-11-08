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Малюська: Для имплементации закона об олигархах Нацсовет по ТВ утвердит порядок проверки деловой репутации покупателя СМИ

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Малюська: олигархи не смогут финансировать политические партии и агитацию
Малюська: олигархи не смогут финансировать политические партии и агитацию
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В течение следующих 180 дней олигархи в Украине должны или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, или избавиться от признаков, определяющих их таковыми. Об этом 8 ноября сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Глава Минюста напомнил, что олигархи не смогут финансировать политические партии, покупать объекты крупной приватизации, а также финансировать политическую агитацию после того, как закон начнет действовать.

Для имплементации закона об олигархах Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию в ближайшее время разработает и утвердит "Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя средства массовой информации", добавил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1553306721716711&id=100011121947008

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, 5 ноября документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: СМИ, Украина, бизнес, агитация, Минюст, закон, олигархи, Денис Малюська
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