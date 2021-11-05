"Без этого просто невозможно победить бедность в Украине". Зеленский подписал закон об олигархах

Зеленский: Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи Фото: president.gov.ua

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году. Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но какой бы ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, принятию этого закона пытались помешать.

"Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", – резюмировал глава государства.

Подписанный президентом документ передан на публикацию.