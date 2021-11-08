Зеленский подписал закон о статусе НАБУ

Зеленский вернул в Раду закон со своей подписью Фото: president.gov.ua

Информация об этом отображена в карточке соответствующего законопроекта №5459-1. Президент вернул подписанный закон в Верховную Раду.

Как сообщили в Офисе президента, закон устраняет противоречия между Конституцией и законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

Закон вступит в силу на следующий день после того, как будет опубликован.