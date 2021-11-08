Зеленский подписал закон о статусе НАБУ

Информация об этом отображена в карточке соответствующего законопроекта №5459-1. Президент вернул подписанный закон в Верховную Раду.
Как сообщили в Офисе президента, закон устраняет противоречия между Конституцией и законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.
Закон вступит в силу на следующий день после того, как будет опубликован.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
Законопроект №5459-1 Рада приняла в первом чтении 21 мая, во втором и в целом – 19 октября.
Кроме статуса НАБУ, закон определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.
В состав комиссии, согласно закону, входят шесть человек: трех кандидатов определяет правительство, еще трех – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.