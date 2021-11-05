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Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам – опрос

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ВСУ доверяют 62% украинцев
ВСУ доверяют 62% украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинцы среди всех государственных институтов и органов власти больше всего доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 ноября результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

ВСУ доверяют 62% респондентов, не доверяют 33%. Как отмечают социологи, украинская армия – это единственный институт в стране, имеющий положительный баланс доверия граждан. Причем с февраля этот баланс укрепился более чем в два раза – с +12% до +29%.

Украинским СМИ доверяют 34% опрошенных, 61% – нет. Патрульной полиции доверяют 33%,  не доверяют 59%.

Другие органы власти расположились следующим образом:

  • СНБО – 28% респондентов доверяют, 56% – нет;
  • Офис президента Украины – 23% и 73% соответственно;
  • партия "Слуга народа" – 18% и 78%;
  • Кабинет Министров в целом – 15% и 79%;
  • суды – 15% и 79%;
  • Верховная Рада – 11% и 86%;
  • антикоррупционные органы (НАБУ, САП) – 12% и 76%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Украина, Кабинет Министров, полиция, СНБО, соцопрос, суды, ВСУ, украинцы, НАБУ, САП, Слуга народа, Офис президента Украины, Украинский институт будущего
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