Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам – опрос

ВСУ доверяют 62% респондентов, не доверяют 33%. Как отмечают социологи, украинская армия – это единственный институт в стране, имеющий положительный баланс доверия граждан. Причем с февраля этот баланс укрепился более чем в два раза – с +12% до +29%.

Украинским СМИ доверяют 34% опрошенных, 61% – нет. Патрульной полиции доверяют 33%, не доверяют 59%.

Другие органы власти расположились следующим образом:

СНБО – 28% респондентов доверяют, 56% – нет;

Офис президента Украины – 23% и 73% соответственно;

партия "Слуга народа" – 18% и 78%;

Кабинет Министров в целом – 15% и 79%;

суды – 15% и 79%;

Верховная Рада – 11% и 86%;

антикоррупционные органы (НАБУ, САП) – 12% и 76%.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.