Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам – опрос

ВСУ доверяют 62% респондентов, не доверяют 33%. Как отмечают социологи, украинская армия – это единственный институт в стране, имеющий положительный баланс доверия граждан. Причем с февраля этот баланс укрепился более чем в два раза – с +12% до +29%.
Украинским СМИ доверяют 34% опрошенных, 61% – нет. Патрульной полиции доверяют 33%, не доверяют 59%.
Другие органы власти расположились следующим образом:
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.