Собирал секретные документы. СБУ разоблачила полковника ВСУ с гражданством России

По информации правоохранителей, у военнослужащего есть российское гражданство.

"Во время обыска по месту жительства военнослужащего изъяли жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений", – отметили в релизе.

СБУ открыло производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов либо материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства установлено, что полковник контактировал с военнослужащими РФ и жителями оккупированного Крыма.

Правоохранители проверяют версию о сборе секретных сведений по заданию спецслужб России и планируют сообщить фигуранту о подозрении.