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КУЛЬТУРА

Фамилия украинского актера Томусяка была внесена в черный список Минкульта ошибочно – СБУ

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СБУ принесла Томусяку извинения
СБУ принесла Томусяку извинения
Фото: ЕРА

Внесение украинского актера Валентина Томусяка в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, было ошибкой. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявили 4 ноября в Службе безопасности Украины.

"Валентина Томусяка внесли ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", – говорится в сообщении.

В спецслужбе объяснили, что СБУ ранее рекомендовала Министерству культуры и информационной политики "принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма", а поскольку "фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы", он был включен в соответствующий перечень".

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках", – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

В черный список Минкульта фамилию Томусяка внесли 1 ноября вместе с десятками других.

3 ноября актер заявил, что в черный список его внесли якобы за участие в съемках пропагандистского фильма о Донбассе "Солнцепек", но на самом деле он в нем не участвовал и не был на оккупированных территориях. "Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – писал Томусяк в Facebook.

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Последний раз список обновлялся 1 ноября 2021 года: в него внесены 32 лица. С 2015 года из него исключили несколько человек

На данный момент в перечне 258 фамилий (и 257 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Теги: СБУ, культура, Донбасс, фильм, Минкульт, спецслужбы, актер, черный список, проверки
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