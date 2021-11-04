Фамилия украинского актера Томусяка была внесена в черный список Минкульта ошибочно – СБУ

"Валентина Томусяка внесли ошибочно, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", – говорится в сообщении.

В спецслужбе объяснили, что СБУ ранее рекомендовала Министерству культуры и информационной политики "принять соответствующие меры в отношении лиц, участвовавших в съемке российского пропагандистского фильма", а поскольку "фамилия Томусяка числилась среди участников съемочной группы", он был включен в соответствующий перечень".

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках", – подчеркнули в Службе безопасности Украины.

В черный список Минкульта фамилию Томусяка внесли 1 ноября вместе с десятками других.

3 ноября актер заявил, что в черный список его внесли якобы за участие в съемках пропагандистского фильма о Донбассе "Солнцепек", но на самом деле он в нем не участвовал и не был на оккупированных территориях. "Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – писал Томусяк в Facebook.