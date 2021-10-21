Украина внесла в черный список деятелей культуры еще 21 россиянина

По состоянию на 21 октября в списке 227 фамилий.

Последними список пополнили:

Максим Бриус;

Михаил Вассербаум;

Сергей Гарусов;

Владислав Гурчин;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Гарик Жамгарян / Эдгар Рашидович;

Владимир Ильин;

Генрих Кен;

Алексей Кравченко;

Евгений Кузьмин;

Александр Марушев;

Александр Полагаев;

Андрей Терентьев;

Никита Терентьев;

Светлана Терентьева;

Глеб Темнов;

Алексей Червяков;

Елена Чижова;

Андрей Шаповал;

Сергей Щеглов.

В частности, в список попала часть съемочной группы российского фильма "Шугалей 2", который снимали в оккупированном Крыму: режиссер Бриус, оператор Полагаев, продюсеры Щеглов и Кен. Все они внесены в список украинского волонтерского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".