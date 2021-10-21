Украина внесла в черный список деятелей культуры еще 21 россиянина

По состоянию на 21 октября в списке 227 фамилий.
Последними список пополнили:
В частности, в список попала часть съемочной группы российского фильма "Шугалей 2", который снимали в оккупированном Крыму: режиссер Бриус, оператор Полагаев, продюсеры Щеглов и Кен. Все они внесены в список украинского волонтерского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым".
В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. С 2015 года из него исключили несколько человек.
Последний раз список обновляли 20 сентября.