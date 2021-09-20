Минкульт Украины внес в черный список российского политэксперта, автора книг о "новых бандеровцах" и Евромайдане

Приказ главы МКИП Александра Ткаченко от 17 сентября об обновлении списка опубликован на сайте министерства.

Бышок – автор книги "Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы", изданной еще в 2013 году (как следует из аннотации, книга посвящена украинской партии "Свобода", получившей 10,44% на выборах в Раду в 2012 году), книги "Neonazis & Euromaidan: From Democracy to Dictatorship", а также соорганизатор форума "Русофобия и информационная война против России", сообщается на сайте CIS-EMO.

В 2013 году Бышок провел серию презентаций книги "Иллюзия свободы" в городах Украины (Киев, Одесса, Николаев, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Симферополь, Севастополь).

В 2018 году книга была внесена Госкомтелерадио в перечень изданий с антиукраинским и разжигающим вражду содержанием.