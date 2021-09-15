Минкульт Украины внес Morgenshtern в "черный список". Теперь его имя там указано дважды

Теперь имя музыканта там указано дважды. 29 апреля в список внесли Алишера Тагировича Валеева (его фамилия при рождении), 15 сентября – Алишера Тагировича Моргенштерна (он рассказывал, что взял фамилию матери в 14 лет).

Сейчас в "черном списке" Минкульта 205 человек.