Любые гастроли Morgenshtern в Украине запрещены – СБУ

Morgenshtern: Я хочу приехать в Украину. Очень, очень хочу Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в творчестве Morgenshtern пропагандируются культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", – отметили в спецслужбе.

Правоохранители подчеркнули, что внесение певца в список Министерства культуры Украины автоматически означает запрет на концертную деятельность на территории страны.

"Таким образом, любые гастроли Morgenshtern на территории Украины – запрещены", – заявили в СБУ.

Morgenshtern собирался дать в Украине три концерта: 13 ноября – в Запорожье, 15 ноября – в Харькове и 16 ноября – в Киеве, сообщило "Сегодня". Стоимость билетов на концерты варьируется от 550 грн в Запорожье до 4490 грн в столице.

Несмотря на официальный запрет въезда, Morgenshtern хотел приехать в Украину. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я хочу приехать в Украину. Очень, очень хочу. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. Именно украинские", – подчеркнул 23-летний музыкант.

Он также рассказал Гордону, что взял фамилию матери Моргенштерн. В приказе Минкульта фигурировала его прежняя фамилия – Валеев.