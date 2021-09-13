Любые гастроли Morgenshtern в Украине запрещены – СБУ

"Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в творчестве Morgenshtern пропагандируются культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", – отметили в спецслужбе.
Правоохранители подчеркнули, что внесение певца в список Министерства культуры Украины автоматически означает запрет на концертную деятельность на территории страны.
"Таким образом, любые гастроли Morgenshtern на территории Украины – запрещены", – заявили в СБУ.
Morgenshtern собирался дать в Украине три концерта: 13 ноября – в Запорожье, 15 ноября – в Харькове и 16 ноября – в Киеве, сообщило "Сегодня". Стоимость билетов на концерты варьируется от 550 грн в Запорожье до 4490 грн в столице.
Несмотря на официальный запрет въезда, Morgenshtern хотел приехать в Украину. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Я хочу приехать в Украину. Очень, очень хочу. Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь. Именно украинские", – подчеркнул 23-летний музыкант.
Он также рассказал Гордону, что взял фамилию матери Моргенштерн. В приказе Минкульта фигурировала его прежняя фамилия – Валеев.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объясняли, что причиной такого решения стала пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.