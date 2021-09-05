Morgenshtern назвал свою самую дорогую покупку

В 2021 году с состоянием $7,4 млн Morgenshtern занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"На что трачу деньги? На кайф, на [свой ресторан в Москве] Providence и на секьюрити", – заявил рэпер.

На вопрос о самой дорогой покупке в его жизни, Morgenshtern ответил: "Дом. За 160 млн рублей [около $2 млн]. Дом в Москве. Но, бл…дь! Я его еще не купил, но чувствую, что купил. Это не Рублевка. Что – не буду говорить".

По словам исполнителя, "это не дом, а мини-город", который выбирала его на тот момент невеста, а теперь уже жена – 21-летняя Дилара Зинатуллина.

"Он полностью готов. И самое главное: там жила семья, с которой мы сейчас отлично познакомились, отлично пообщались. Поэтому я знаю, что уже купил дом. Просто остались немножко моменты документные. Там жила семья, которая очень друг друга любит. И я туда приехал и ощутил ауру", – подчеркнул Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube