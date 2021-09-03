  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года

"Я долларовый миллионер – это ощущение разрывает изнутри. Я долларовый миллионер в 22 года – разрывает на…уй!" – подчеркнул рэпер.
При этом он отметил, что не знает, куда уходят заработанные деньги.
"Недавно ко мне обратился Forbes с вопросом: мы делаем новый топ, можете ли предоставить данные, сколько вы заработали? Я посмотрел и ах…ел – за [минувший] год я сделал $7,5 млн. А самое главное, знаешь, от чего ах…ел? А где они, бл…ть!? $7,5 млн – это же полмиллиарда рублей. Е…ать!" – сказал Morgenshtern.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.