  Morgenshtern: Свой первый миллион долларов заработал в 22 года

"Я долларовый миллионер – это ощущение разрывает изнутри. Я долларовый миллионер в 22 года – разрывает на…уй!" – подчеркнул рэпер.

При этом он отметил, что не знает, куда уходят заработанные деньги.

"Недавно ко мне обратился Forbes с вопросом: мы делаем новый топ, можете ли предоставить данные, сколько вы заработали? Я посмотрел и ах…ел – за [минувший] год я сделал $7,5 млн. А самое главное, знаешь, от чего ах…ел? А где они, бл…ть!? $7,5 млн – это же полмиллиарда рублей. Е…ать!" – сказал Morgenshtern.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube