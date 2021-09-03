Morgenshtern: Я шоумен. Музыка – один из инструментов в моей профессии клоуна

Morgenshtern: Я с детства знал, что я – лучший. И рэп был (и сейчас является) одним из инструментов, с помощью которого я лезу выше Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

"Я не фанат конкретной культуры, не знаю всех, кто стоял у истоков рэпа. Я с детства просто хотел всем доказать, что я – лучший. Даже не так: я с детства знал, что я – лучший. И рэп был (и сейчас является) одним из инструментов, с помощью которого я лезу выше. Не основным видом деятельности, не моим делом жизни. Мне пох...ю на музыку. Я ее люблю, она ах...енная, но – пфф! Я – шоумен. Мы коллеги с тобой, – обратился Morgenshtern к Гордону. – И музыка – это один из инструментов в моей профессии клоуна".

Журналист спросил о возможности появления другого такого инструмента.

"Он уже появился, и не один. Как минимум, это империя офлайн бизнеса. Ресторан, дальше, вообще п...здец будет. Надеюсь, Москву откроют скоро, за...бали уже. А про другие инструменты пока утаю", – ответил музыкант.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube