  Morgenshtern: Если бы я не знал, что это моя мама, вы...бал бы ее. Такая сучка

"Маме 50 лет ровно. Не то что молодая – если бы я не знал [что она моя мама] – Дилара, извини, – вы...бал бы ее. Такая сучка. Реально, выглядит на тридцаточку. Милфа, супер, бомбочка", – сказал он.

Музыкант, отвечая на вопрос Гордона, уточнил, что у его матери сейчас есть супруг.

"У меня есть отчим, братик. Вот они там [в Испании] втроем чилят", – отметил Morgenshtern. Рэпер рассказал, что в Испанию его мать уехала на постоянное место жительства, когда в РФ у нее "по беспределу отжали помещение".

"У нее отжали помещение, по беспределу отжали нах...й – и все. Она такая: "А пошло все в п...зду, все продаю, съ...бываюсь в Испанию", – пояснил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

Марина Моргенштерн владела цветочным бизнесом в Уфе, переехала в Испанию около четырех лет назад, пишет Life.ru.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube